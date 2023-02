Kanton St. Gallen: Bauer quälte Kuh und muss Busse bezahlen

Kuh als «gesund» deklariert

Anschliessend wurde die Kuh untersucht. Die Untersuchung ergab, dass sie an einer eitrigen Entzündung an der Wirbelsäule litt und deshalb nicht mehr laufen konnte. Weiter steckte seit längerer Zeit ein Nagel in einem der Mägen, woraus ein Abszess und Verwachsungen entstanden. Der Landwirt soll über den schlechten Zustand des Tiers Bescheid gewusst haben, da er zuvor einen Tierarzt konsultiert hatte.

Geschlachtete Tiere müssen untersucht werden

Doch was wäre geschehen, wenn das Fleisch der kranken Kuh unbemerkt trotzdem in den Verkauf gelangt wäre? Laut Albert Fritsche, Leiter des Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St. Gallen, kann es gar nicht erst so weit kommen. «Ob das Fleisch als Lebensmittel verwendet werden kann, entscheidet nicht der Landwirt, sondern im Schlachtbetrieb die Fleischkontrolle», so Fritsche. Dafür seien in jedem Schlachtbetrieb amtliche Tierärzte und Fachassistenten zuständig, die jedes Tier lebend beim Abladen und dann das Fleisch und die Organe nach dem Schlachten auf ihre Genusstauglichkeit beurteilten.