Donald Trump : «Sag einfach, dass die Wahl korrupt war und überlass den Rest mir»

Neue Enthüllungen zeigen, wie weit der Ex-Präsident gewillt war zu gehen, um das Resultat der Präsidentschaftswahl 2020 zu umgehen.

Die Folgen des Angriffs werden nach wie vor diskutiert. In diesen Tagen wurden vor dem Kongress Polizisten angehört, die am 6. Januar Dienst leisteten. 140 Polizisten wurden bei den Ausschreitungen verletzt.

Trump lieferte mit seinen öffentlich geäusserten Zweifeln denjenigen im Land Munition, die glaubten, die Wahl sei illegitim gewesen. Am 6. Januar stürmten Hunderte Menschen das Capitol in Washington DC.

Ex-Präsident Donald Trump spielt im politischen Betrieb der USA nach wie vor eine grosse Rolle (im Bild: während eines Auftritts in Ohio vor einigen Tagen). Neue Enthüllungen Ende Juli 2021 zeigen, dass er den Sieg Joe Bidens bei den Präsidentschaftswahlen 2020 in Frage stellen wollte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump übte laut jetzt veröffentlichten Gesprächsnotizen noch wenige Wochen vor seinem Ausscheiden aus dem Amt massiven Druck auf das Justizministerium aus, seine unbewiesenen Wahlbetrugsvorwürfe zu stützen. Den am Freitag veröffentlichten Aufzeichnungen zufolge forderte er den damals amtierenden Justizminister Jeffrey Rosen Ende Dezember in einem Gespräch auf, dieser solle «einfach sagen, dass die Wahl korrupt war, und den Rest mir überlassen».

Veröffentlichungen sind Teil laufender Untersuchungen

Rosen sagte Trump bei dem Treffen am 27. Dezember, das Justizministerium habe seine Behauptungen des Wahlbetrugs geprüft und keinerlei Hinweise auf Unregelmässigkeiten gefunden. Laut den Gesprächsnotizen des bei dem Treffen anwesenden stellvertretenden Justizministers Richard Donoghue sagte Rosen in dem Gespräch, der Präsident müsse «verstehen, dass das Justizministerium weder mit dem Finger schnipsen will, noch kann, um den Ausgang der Wahl zu ändern, so läuft das nicht».