Basel: Sag mir, wo du wohnst, und ich sage dir, wie viel du verdienst

So verfügen die Vorstädte im Verhältnis über die meisten Arbeitsplätze pro Kopf und auf dem Bruderholz ist die Gymnasialquote am höchsten.

So verfügen die Vorstädte im Verhältnis über die meisten Arbeitsplätze pro Kopf und auf dem Bruderholz ist die Gymnasialquote am höchsten. Auf dem Bruderholz ist auch die durchschnittliche Einkommenssteuer mit 19’998 Franken sehr hoch. Mehr verdienen die Bewohnenden Bettingens, die im Schnitt 32’556 Franken dem Staat abliefern. Sie haben auch die grössten Wohnungen, die meiste Grünfläche und den grössten Anteil Einfamilienhäuser. Und bezahlen im Schnitt 20’515 Franken Vermögenssteuer. Sie sind also absolut am reichsten von ganz Basel. Und sie sind meistens Schweizer. Der Ausländeranteil ist mit 25,6 Prozent der dritt-tiefste im Kanton.