Für 20 Minuten NOW! wurde eigens ein neuer Video-Player entwickelt. Hier gehts direkt zu NOW! (geht nur auf der App). Der Player lässt Userinnen und User Beiträge jederzeit wegswipen. Sie bestimmen das Tempo so selbst, das Warten fällt weg. In diesem Artikel erklärt Chefredaktor Gaudenz Looser, wie 20 Minuten NOW! funktioniert.



In aller Kürze: Zuerst kommt eine kurze Newsübersicht. Schon hier können die Userinnen und User direkt zu jenen Beiträgen springen, die sie persönlich interessieren - und alle anderen sofort überspringen. Im Beitrag können sie wie gewohnt liken, kommentieren und sharen. Mit nur einem Klick gehts zum passenden Artikel. Der neue Player ist schweizweit einzigartig. Er funktioniert vorerst in der der 20-Minuten-App. Versionen für Desktop und Mobile Web folgen.



Ganz wichtig: Der Player soll noch besser werden. Deshalb haben wir ihn zuerst als Beta-Version veröffentlicht. Das Feedback der User soll massgeblich in die Weiterentwicklung einfliessen. Deshalb brauchen wir deine ganz persönliche Meinung: Was hältst du von 20 Minuten NOW!? Sags uns via Umfragen und gib uns Feedback per Formular. Wir sind gespannt - und sagen jetzt schon Danke!