Widerstand gegen Olympia in Tokio wächst : «Sagen Sie die Olympischen Spiele ab, um unser Leben zu schützen»

Über 300’000 Personen haben in Japan eine Online-Petition zur Absage der Olympischen Spiele unterschrieben. Die japanischen Organisatoren und das IOC pochen jedoch weiter auf eine Durchführung.

Lässt sich trotz harschem Gegenwind nicht umstimmen: Japans Premierminister Yoshihide Suga will die Olympischen Spiele in Tokio nach wie vor durchführen.

Hunderte japanische Demonstranten protestierten am 9. Mai vor dem Nationalstadion in Tokio mit eindeutigen Botschaften gegen die Durchführung der Olympischen Spiele.

Noch zweieinhalb Monate, dann soll in Tokio die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele stattfinden. Nun wächst der Widerstand gegen den Mega-Event in der japanischen Hauptstadt aber zunehmend. Am vergangenen Sonntag haben sich hunderte Demonstranten vor dem Olympiastadion in Tokio versammelt, um gegen die Durchführung der Sommerspiele zu protestieren.