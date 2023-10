Barcelona: Sagrada Família steht vor ihrer Vollendung

Am Mittwoch wurde die letzte Skulptur auf dem Turm des Evangelisten Matthäus angebracht, wie die Basílica de la Sagrada Família in einer Mitteilung schreibt. Einen Tag später wurde der Turm des Evangelisten Johannes mit der Figur eines Adlers gekrönt, hiess es. «Die vier Türme der Evangelisten sind fertig! Bald werden wir diesen Meilenstein des Baus feiern», verkündete die Kirche am Freitag in einem Facebook-Post.