Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane toben wegen der Presse vor Wut

Die Prinzessin prangert an, dass sich die Medien in Norwegen lieber darauf stürzen, wie stark zerrüttet das Verhältnis zwischen König Harald und König Sonja, ihrer Tochter und dessen Lebensgefährte sei, anstatt den Rassismus-Aspekt in der Rede ihres Vaters vom November 2022 zu thematisieren.

Die negative, verletzende und angeblich rassistische Berichterstattung über Personen in den Königsfamilien wird von immer mehr Royals öffentlich angeprangert . Nach Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ist nun auch für Prinzessin Märtha Louise und ihren Verlobten, den Schamanen Durek Verrett, der Bogen überspannt. Die 51-Jährige wirft der norwegischen Presse in einem neuen Instagram-Post vor, vorsätzlich subjektiv zu berichten.

Ausschlaggebend dafür ist die Neujahrsansprache von König Harald (85), in der er Märtha und seinen Schwiegersohn in spe komplett aussparte. Sofort kamen neue Spekulationen zum angeblich angespannten Verhältnis des Königspaares zu seiner Tochter und dem 48-Jährigen in den Medien auf. Dies möchte sich die Prinzessin jedoch nicht mehr gefallen lassen und thematisiert in ihrem jetzt veröffentlichten Statement eine Pressemitteilung des Königs vom November 2022, in der er erstmals im Zuge von Märthas Rücktritt aus dem norwegischen Königshaus auf die rassistischen Beleidigungen gegen Durek Verrett eingeht. Die 51-Jährige stellt sich die Frage, warum die Presse ihre fehlende Erwähnung in der Neujahrsansprache ihres Vaters thematisiert, aber bei der wichtigen Rassismus-Aussage des Monarchen von einer Berichterstattung absieht.