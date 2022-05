Russland: Sagt Putin wegen ausbleibenden Kriegserfolges Regionalwahlen ab?

via REUTERS

Für September sind in den russischen Regionen Wahlen angesagt. (Symbolbild)

Sie fürchten, dass das Stimmvolk den Regierenden einen Denkzettel für den misslungenen Kriegszug in der Ukraine und dessen Folgen verpassen könnte.

In Russland sind für den Herbst Regionalwahlen angesagt.

Russischen Medienberichten zufolge könnte der Kreml aufgrund der angespannten politischen Lage im Land die für den Herbst angesetzten Regionalwahlen kurzerhand verschieben oder gar absagen. Wie das Exilmedium « Meduza » berichtet, setzt sich eine Fraktion innerhalb des russischen Machtapparates genau dafür ein. Sie fürchtet, dass die Wahlen zu viele Mittel verschwenden und die Bevölkerung vom Krieg in der Ukraine ablenken könnten.

Moskau ist bei Wahlfrage offenbar in zwei Lager gespalten

Bereits seit längerem halten sich in Russland Gerüchte, dass die für den Herbst angekündigten Regionalwahlen nicht wie geplant stattfinden könnten. Am 11. September sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mehrerer russischer Regionen dazu aufgerufen, Gouverneure oder Mitglieder der Regionalparlamente zu wählen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte vor kurzem, Präsident Wladimir Putin habe sich noch nicht entschieden, ob diese wirklich wie geplant stattfinden werden.

Absage als Geständnis für Misserfolg?

Allerdings gibt es gemäss «Meduza» auch Stimmen, die den Präsidenten davon überzeugen wollen, die Wahlen wie geplant durchzuführen. Diese argumentieren damit, dass bei einer Verschiebung oder gar Absage der Wahlen ein ganzes Netzwerk an Politprofis, das für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 wichtig sein wird, wegfalle.

Andere betonen, dass eine Verschiebung oder gar Absage ein implizites Geständnis des militärischen Misserfolgs in der Ukraine darstellen würde. Wie das Onlinemagazin weiter berichtet, seien von der «Unsicherheit» auch die angekündigten Plebiszite in den von Separatisten ausgerufenen «Volksrepubliken» von Donezk und Luhansk über deren Beitritt in die russische Föderation betroffen.