vor 42min

Brutaler Polizeieinsatz

Sagten die Simpsons Mord an George Floyd voraus?

Derzeit kursiert ein Bild in den sozialen Medien, welches Springfields Polizeichef Wiggum auf dem Hals eines dunkelhäutigen Mannes knieend zeigt. Dahinter hält Lisa ein Schild mit der Aufschrift «Justice for George» in die Luft.

Mit dem Bild, das der Künstler Yuri Pomo auf Insta veröffentlicht hat, will er zum Nachdenken anregen. Die Simpsons sagten beispielsweise die Präsidentschaft von Donald Trump voraus.

Vom Finale zum «Game of Thrones» bis zur Präsidentschaft von Donald Trump: Die Macher der «Simpsons» haben ein gutes Händchen für Vorhersagen. Jetzt soll ein Screenshot belegen, dass sie bereits in den 1990ern den gewaltsamen Tod von George Floyd vorhersagten.

Cartoonist fordert «Gerechtigkeit für George»

Die verwaschenen Konturen des Bildes machen durchaus den Eindruck, als ob es sich wirklich um ein Bild aus einer älteren Folge der «Simpsons» handelt. Doch bei näherem Hinsehen erkennt man Unstimmigkeiten, berichtet mimikama.at. So sieht man in Versionen mit besserer Auflösung den Namen «Yuri Pomo» auf dem Bild stehen.

Der Cartoonist Yuri Pomo veröffentlicht auf Instagram seine Werke prominenter Personen als Cartoon-Figuren verschiedener Serien wie den «Simpsons», «Family Guy» oder «Rick and Morty» dar. Sein aktuelles Bild hat er aber absichtlich ernsthaft gestaltet, wie er schreibt:

«Mit diesem Stück möchte ich Sie bitten, gründlich nachzudenken und die Gelegenheit zu nutzen, die Simpsons als Beispiel für die Sache zu bringen.»

Die Simpsons waren schon immer jedermanns Kindheit, so dass die Botschaft klar und deutlich genug sein wird, nehme ich an

«Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn und schauen den Simpsons zu, und plötzlich passiert diese Szene in der Show, so grausam sie auch war, keine Witze, keine Ironie, nichts, was die Simpsons normalerweise haben und wofür sie geliebt werden. Stellen Sie sich das vor, wie würden Sie sich fühlen? … Denken Sie gründlich darüber nach, und geben Sie sich selbst eine Antwort, Sie brauchen nichts weiter hinzuzufügen!»