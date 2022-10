FCZ-Fan berichtet: «Sah einen Vater mit Bub, der Papa blutete aus dem Mund» 

Der FC Zürich verlor am Donnerstagabend in der Europa League gegen PSV Eindhoven.

Dieser Abend war für den FC Zürich und seine Fans wirklich zum Vergessen. In der Europa League gab es beim PSV Eindhoven eine 0:5-Packung . Auch unter dem neuen Trainer Bo Henriksen präsentierte sich der Meister in der Krise mindestens zwei Klassen schlechter.

Hinzu kamen Auseinandersetzungen zwischen den Fans und den niederländischen Behörden. Rund 2000 FCZ-Anhängerinnen und -Anhänger reisten in den Nordwesten Europas – das Spiel sahen sie jedoch nicht. Der Auswärtssektor blieb aus Protest leer. Was war passiert?

Ärger ab Ankunft

20 Minuten hat mit einem Mitglied der Südkurve gesprochen. Der junge Mann, der anonym bleiben möchte, erzählt, dass rund 1400 Fans mit dem Car angereist seien. «Als wir aus dem Bus in Eindhoven ausstiegen, bedrängten uns die Polizisten sofort», sagt der Fan.

Wilde Szenen in Eindhoven.

FCZ-Fan spricht von Aggressivität

Der FCZ-Anhänger klagt an: «Die Polizei forderte einen 15-Jährigen auf, die Kapuze im Regen runterzunehmen. Als er das nicht machte, zerrten sie ihn auf den Boden und prügelten mit Schlagstöcken auf ihn ein.» Daraufhin hätten sie sich gewehrt und die Videos, die nun auf Social Media und in den Medien kursieren, seien schliesslich so entstanden. «Wir waren davor absolut friedlich!»