Bachelorette-Kandidat Suajbs Vater starb vor seinen Augen

Auch wenn es für den Solothurner hart war, so öffentlich darüber zu sprechen, ist er heute mit den Geschehnissen im Reinen, wie er gegenüber 20 Minuten sagt.

In der neuen Folge von «Die Bachelorette» haben Yara und Suajb ein Einzeldate.

Bei seinem Einzeldate mit Bachelorette Yara (25) erzählt Kandidat Suajb aus Bellach SO in der heutigen Folge etwas, über das er eigentlich sonst mit kaum jemandem spricht: den tragischen Tod seines Vaters. Der 26-Jährige mit albanisch-bosnischen Wurzeln feierte als damals Elfjähriger mit seiner Familie ein grosses Beschneidungsfest. Traditionell wurden dabei Freudenschüsse abgegeben, wobei eine Kugel abprallte und versehentlich seinen Vater traf. «Mein Vater hatte mich gerade umarmt, plötzlich spürte ich seine Hände nicht mehr auf meinen Schultern. Ich drehte mich um und sah ihn dort liegen, voller Blut», erinnert sich Suajb. «Ich habe nur noch geschrien, bin weggerannt, um Hilfe zu holen, und dann ohnmächtig geworden.»

Es herrschte grosser Aufruhr, Sanitäter rückten an und verabreichten den geschockten Gästen Infusionen mit Beruhigungsmitteln, wie Suajb gegenüber 20 Minuten schildert. Er aber wollte das nicht. Es schien so, als ob der kleine Junge eine eigene Art finden musste, mit dem traumatischen Erlebnis umzugehen. Suajb ging nie zur Therapie oder holte sich irgendeine andere Art von professioneller Unterstützung.

Zwei Jahre lang schliefen er, seine Mutter, sein Bruder und seine Schwester gemeinsam in einem Zimmer. «Jeder trauert auf seine eigene Weise. Am Anfang habe ich mir sehr viele Fragen gestellt. Warum ist das ausgerechnet mir passiert? Es hat mir sehr geholfen, meine Gedanken und Gefühle auf Papier zu bringen», so Suajb über seinen Heilungsprozess. Schlussendlich habe er das Geschriebene verbrannt. Es dauerte aber fast fünf Jahre, bis er wieder richtig schlafen konnte.