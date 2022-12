Kayla Shyx bricht sich in Show von MontanaBlack beide Arme

Am Sonntag lud Twitch-Star MontanaBlack (34) fünf Promis in seine neue Sendung «Get Away!» ein, in der sie diverse Challenges überwinden mussten.

Im Finale sollten die Kandidatinnen und Kandidaten beim Spiel «Wall of Pain» mehrere Wände durchbrechen. Da dies mit reiner Muskelkraft jedoch nicht so einfach war, kletterte die Youtuberin Kayla Shyx über die Hindernisse. Plötzlich brach eine der Wände nach hinten weg, die 20-Jährige stürzte ab und versuchte sich wohl, mit den Händen abzufangen. Das Ergebnis: zwei gebrochene Arme.

«Ich hatte voll Angst»

«Ich wusste direkt, mein Arm ist gebrochen», erzählt Kayla Shyx jetzt in einem Youtube-Video, in dem sie erstmals über den Vorfall spricht. Nach dem Aufprall habe sie auf dem Rücken gelegen und gewusst, dass etwas nicht stimmte. Zudem habe sie unfassbar starke Schmerzen verspürt. «Ich sah meine Knochen durch die offene Wunde.»

Nach dem Sturz sei sie nur halb bei Bewusstsein gewesen und habe entsprechend alles nur sehr verschwommen miterlebt. Den Moment beschreibt sie als «Nahtoderfahrung». Der Social-Media-Star wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie erstmals wieder zu sich kam. «Ich wusste nicht, wo ich bin, nicht, wie ich dahin gekommen bin – es war einfach viel zu viel in dem Moment und dann kamen die Tränen. Dann sind sie gekullert, weil ich einfach voll Angst hatte. Ich war alleine, ich habe niemanden gesehen, den ich kannte», offenbart sie weiter. Noch in der Nacht sei sie operiert und in ihren rechten Arm eine Stahlplatte eingesetzt worden.

Kayla übt Kritik an der Show

Die 20-Jährige übt in ihrem neuen Video aber auch Kritik an der Show von MontanaBlack. Im Vorfeld sei ihr versichert worden, dass die Challenges Geschlechter-unspezifisch seien. Laut Kayla sei das aber gerade beim Final-Spiel nicht der Fall gewesen. «Ihr wollt mir erzählen, dass ein Knossi, der doppelt so viel wiegt wie ich, oder ein Sasha, der irgendwie Kickboxing gemacht hat, die gleichen Konditionen hat wie ich? Nein! Das ist halt komplett auf Kraft basierend, das hat ja nichts mit Technik zu tun», sagt sie – und vermutet, dass die Verantwortlichen nicht damit gerechnet haben, dass es eine Frau ins Final schafft. Schuld an dem Unfall gibt sie den Organisatoren aber nicht, schliesslich könne immer etwas passieren.