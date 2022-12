Ein 12-jähriger und ein 14-jähriger Jugendlicher haben versucht einen Selecta-Automaten aufzubrechen in Sissach

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr versuchten zwei Jugendliche mit einem Hebeisen einen Selecta-Automaten am Bahnhof in Sissach aufzubrechen. 20min/News-Scout

Darum gehts

Am Samstagabend versuchten ein Zwölfjähriger und ein 14-jähriger Jugendlicher am Bahnhof in Sissach einen Selecta-Automaten aufzubrechen. «Zunächst nahmen sie eine Art Hammer oder Schraubenzieher. Danach versuchten sie es mit einem Hebeisen», sagt Merlin Zwicky gegenüber 20 Minuten. Der 19-Jährige war auf dem Weg in den Ausgang, als er gegen 23.30 Uhr die Sachbeschädigung am Bahnhof sah.

«Es waren ungefähr fünf Menschen beim Perron. Das schien die beiden jedoch nicht zu stören», sagt der Liestaler weiter. Es sei eine spezielle Situation gewesen. «Keine Ahnung wie die darauf gekommen sind. Es sah auf jeden Fall sehr unprofessionell aus», so Zwicky. Nachdem er und ein Freund die Situation kurz beobachteten, entschieden sie sich, die Polizei zu kontaktieren. «Wir fanden, das ist eine unnötige Sache», so Zwicky.

Die beiden Jugendlichen seien dann von der Polizei in Handschellen mitgenommen worden. «Mich befragte die Polizei noch kurz und nahm meine Personalien auf», sagt Zwicky.

Ob es zur Anzeige kommt, entscheidet Selecta

Die Baselbieter Polizei kann den «nicht alltäglichen» Fall gegenüber 20 Minuten bestätigen. «Es kam am Samstagabend zu einem Einsatz am Bahnhof Sissach. Die beiden Jugendlichen wurden auf den Polizeiposten gebracht» so Mediensprecher Paul Steffen.

Es käme vor, dass Jugendliche versuchen, Selectas aufzubrechen. «Die Automaten stehen dort, wo sich junge Menschen aufhalten, wie beispielsweise an Bahnhöfen», so Steffen. Häufig seien die Snacks dabei das Ziel. Dennoch sei es nicht Alltag. «Die Eltern durften ihre Sprösslinge dann abholen». Ob illegale Substanzen im Spiel gewesen seien, könne die Polizei so nicht bestätigen. Die beiden Jugendlichen wurden an die Jugendanwaltschaft Baselland verzeigt.

Ob es zu einer Anklage kommt, wird sich noch zeigen. «Es wurde seitens der Jugendanwaltschaft ein Antrag an Selecta geschickt», so Jugendanwalt Lukas Baumgartner. Die Automaten-Firma habe theoretisch drei Monate Zeit, um zu entscheiden, ob sie beispielsweise wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls Anzeige erstattet oder nicht. Diese hat vermutlich Erfahrung mit solchen Fällen. «Es handelt sich hier um ein klassisches Jugenddelikt», so Baumgartner.