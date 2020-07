Schlechte Luftqualität

Sahara-Staubwolke «Godzilla» vernebelt den Himmel über den USA

Eine riesengrosse Staubwolke namens «Godzilla» ist von der Sahara-Wüste bis nach Amerika gezogen und vernebelt dort den Himmel. Die Sahara-Wolke hat auch einen Einfluss auf die Luftqualität.

In Pensacola, Florida ist die Wolke am Himmel zu sehen.

In diesem Jahr sei die Staubkonzentration ungewöhnlich dicht gewesen und die Wolke habe eine Strecke von etwa 8000 Kilometern zurückgelegt, so die Weltraumorganisation Esa in der Nacht auf Sonntag.