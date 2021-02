Daran dürfte sich bis am Freitag kaum etwas ändern. Erst am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag erreicht uns aus Nordwesten eine stark abgeschwächte Kaltfront, welche zumindest da und dort etwas Regen, und somit eine Entspannung bringen dürfte.

Trotz Kaltfront bleibt es warm

Trotz der oben erwähnten Kaltfront, sinken die Temperaturen nicht stark ab. Meteonews erwartet Höchsttemperaturen von 10 Grad am Wochenende. Ausserdem bläst eine zügige Bise. Bereits am Montag werden wieder Temperaturen von 15 Grad erwartet. Es wird also schnell wieder frühlingshaft mild. Seit rund einer Woche ist es ausgesprochen mild für die Jahreszeit. Teilweise wurden sogar neue

Februarrekorde aufgestellt, so zum Beispiel in Vaduz, in Glarus, auf dem Hörnli oder in St. Gallen.