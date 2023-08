Europa League: Saint-Gilloise – Lugano im Liveticker

Lugano darf diese Saison das erste Mal seit 2019 wieder auf internationaler Bühne auflaufen um sich zum dritten Mal einen Platz in der Europa League zu erspielen. Heute treffen die Tessiner auf dem Weg dahin auf den elffachen belgischen Meister Union Saint Gilloise. Ein Gegner, der es in sich hat: Letze Saison kämpften sich die Belgier bis in den Viertelfinal der Europa League vor, gescheitert sind sie schlussendlich an Bayern Leverkusen. Die Hürde für Lugano ist gross, aber nicht unmöglich. Wir sind gespannt, ob dem Team aus dem Süden der Schweiz der Coup gelingt.