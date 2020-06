Rabatte, Namensnennung und Geschenke

Die Saisonkarten-Besitzer sind solidarisch und im Vorteil

Die Super-League-Fans zeigen Solidarität, aber auch die Clubs lassen sich nicht lumpen und bieten Rabatte und diverse Aktionen.

Gemäss dem Meister ist einiges geplant. Kommuniziert wird aber erst im Laufe der Woche. Die Registrierung für den Vorverkauf der Abos für die Saison 2020/21 ist aber bereits möglich. Die Berner eröffnen den Re-Start am Freitag zu Hause gegen den FC Zürich.

Vor einer finanziellen Herausforderung steht auch Lugano. Umso grösser die Freude, als überraschende Post ins Haus flatterte. Der Fan-Club «Passione Bianconera» spendete 3500 Franken als Unterstützung. Die Offerte der Tessiner für Dauerkarten-Inhaber nennt sich « Insieme »: Bei Verzicht der Rückzahlung und Verlängerung wird ihr Name im ersten Matchprogramm der neuen Saison erwähnt. Als Bonus bei Verlängerung gibt es Gratiseintritt für alle Heimspiele im Cup obendrauf.

Als Ersatz für sechs verpasste Heimspiele können die FCB-Jahreskartenbesitzer gratis an die nächsten drei Uefa-Qualispiele im Joggeli, sobald Zuschauer zugelassen sind. Zusätzlich verlost der FCB unter seinen Abonnenten einige wenige Sitzplätze ausserhalb des Schutzkonzeptes von 300 zugelassenen Personen im Stadion.

Der FCB kündigte zudem an , dass er von den Jahreskarten auf Saisonkarten umsteigt. Wenn man jetzt eine Halbjahreskarte für die Rückrunde 2020/21 kauft, gibt es einen Rabatt von 30 Prozent. Als Dankeschön wird der Sitzplatz im Stadion mit dem Namensschild des Fans versehen. «Wir haben deutlich mehr positive und zustimmende als negative Rückmeldungen», sagt Remo Meister, Direktor Kommunikation. «So haben in den ersten 10 Tagen rund 3600 Fans (Stand: 15. Juni, Anmerk. d. Red.) ein Halbjahresabo bestellt.» Man sei aber erst dabei, die Feedbacks zu verarbeiten und auch eine Art «Helpdesk» zu betreiben. Ob es weitere Aktionen im leeren Stadion geben wird, ist aktuell Teil von Gesprächen, sagt Meister.

Bei Verzicht der Rückerstattung und Verlängerung wird der Name des Saisonkartenbesitzers auf einer XXL-Wand vor der Haupttribüne im Kybunpark verewigt. Als Ersatz gibt es Gratiseintritt für Test- und Cupspiele und allfällige Uefa-Qualifikationsspiele.

Xamax verlost 30 Plätze unter seinen Abonnenten. 20 Karten gehen an Supporterclub-Mitglieder. Das gilt zunächst für die Partien gegen Thun und den FCB. Darüber hinaus wurden alle Saisonkarten-Inhaber schriftlich informiert, dass die Tickets für die entfallenden Heimspiele gegen Thun, Basel und St. Gallen in der neuen Saison gegen einen Platz in der entsprechenden Kategorie eingetauscht werden können.