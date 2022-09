Premier League : Salah und Co. kommen gegen Everton nicht über ein Unentschieden hinaus

Zum vierten Mal in sechs Spielen bleiben die Klopp-Kicker ohne Sieg.

Granit Xhaka trifft mit Arsenal am Sonntag auf Manchester United.

In der Premier League findet dieses Wochenende die sechste Runde statt.

Everton – Liverpool 0:0

Mit dem dritten Unentschieden nach sechs Spieltagen bleibt der FC Liverpool lediglich im Tabellen-Mittelfeld. Lokalrivale Everton wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Gastgeber hatten die erste Chance: Everton-Profi Tom Davies traf per Aussenrist nur den Pfosten (32. Minute). Auf der Gegenseite lenkte Englands Nationaltorhüter Jordan Pickford einen Versuch von Núñez an die Latte. Direkt danach schlenzte Luis Díaz den Ball an den Pfosten (41.).