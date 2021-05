«Sterbe lieber zu Hause» - Salma Hayek kämpfte nach Corona-Infektion um ihr Leben

In einem neuen Interview offenbart Schauspielerin Salma Hayek, dass sie schwer an Covid-19 erkrankt sei. Sie musste zwischenzeitlich künstlich beatmet werden.

1 / 8 Salma Hayek (54) hat sich im vergangenen Jahr mit dem Coronavirus infiziert. Dieses Foto stammt vom 1. März 2020. AFP Die Schauspielerin hatte einen schweren Verlauf und musste künstlich beatmet werden. AFP Sieben Wochen lang war sie zu Hause in London isoliert. Ins Spital wollte sie nicht. Instagram/salmahayek

Darum gehts Salma Hayek (54) spricht über ihre Covid-19-Erkrankung mit schwerem Verlauf.

Die Schauspielerin war auf Sauerstoff angewiesen, weigerte sich jedoch, in ein Spital zu gehen.

Bis heute leidet sie an Langzeitfolgen.

Die Nebenrolle im Gucci-Film sei perfekt gewesen, um ins Schauspiel-Business zurückzufinden.

Es erwischte sie schon zu Beginn der Pandemie, aber erst jetzt spricht Salma Hayek (54) erstmals öffentlich darüber. In einem Interview mit «Variety» offenbart die US-mexikanische Schauspielerin, dass sie vor einem Jahr schwer an Covid-19 erkrankt sei.

«Mein Arzt flehte mich an, in ein Spital zu gehen, weil es so schlimm war», schildert Hayek. Sie habe sich aber geweigert: «Nein, danke. Ich sterbe lieber zu Hause», habe sie geantwortet.

Hayek leidet bis heute an Spätfolgen

Rund sieben Wochen habe sie isoliert in einem Zimmer, in ihrem Haus in London, verbracht. Zwischenzeitlich war Hayek auf Sauerstoff-Versorgung angewiesen.

Einen grossen Teil des vergangenen Jahres habe sie anschliessend damit verbracht, sich von den Folgen zu erholen. Bis heute leide sie an Covid-Spätfolgen und habe nicht die selbe Energie wie vor ihrer Infektion.

Rolle in Gucci-Film war perfekt für Wiedereinstieg

Seit April ist Hayek nun aber zurück bei der Arbeit. Sie steht für den Film «House of Gucci» vor der Kamera, in dem Lady Gaga (35) die Hauptrolle der Patrizia Reggiani spielt. Ihre Nebenrolle sei «leicht» und der «perfekte Job, um wieder reinzukommen», so Hayek. Denn bis heute werde sie schnell müde.

Im Juni kommt ausserdem ihr neuer Film «The Hitman’s Wife’s Bodyguard» in die Kinos, in dem auch Ryan Reynolds (44) und Samuel L. Jackson (72) mitspielen. Der Streifen wurde schon 2019 gedreht.

Im Februar wurde zudem bekannt, dass Salma Hayek die Verfilmung des Romans «A Boob’s Life» produziert. Darin geht es um eine Frau Ende 30, deren Brüste plötzlich mit ihr zu sprechen beginnen. Noch ist unklar, ob sie die Hauptfigur verkörpern oder den Brüsten ihre Stimme leihen wird.