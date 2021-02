«A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me … and You» von Autorin Leslie Lehr wird zur HBO-Serie.

Die US-mexikanische Schauspielerin Salma Hayek wagt sich an eine neues Projekt. Eine Adaption des Romans «A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me … and You» von Autorin Leslie Lehr soll zum Nachdenken anregen.