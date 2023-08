Österreich: Salmonellen in Billigfleisch-Kebab – Dutzende erkrankt, ein Toter

Insgesamt sollen in verschiedenen EU-Staaten rund 100 Personen in Spitälern behandelt worden sein. (Symbolbild)

In Österreich und weiteren EU-Staaten werden lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche registriert, die wahrscheinlich mit mit Salmonella Enteritidis kontaminierten Poulet-Kebab-Spiessen aus Polen in Verbindung stehen.



In Österreich seien 27 Menschen erkrankt, ein 60-jähriger Mann sei sogar gestorben, wie Oe24 berichtet. Das Newsportal spricht in diesem Zusammenhang von «Billigfleisch aus Polen». Erkrankungsfälle mit diesem Stamm seien auch aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und dem Vereinigten Königreich gemeldet worden, wie die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) bestätigt. Insgesamt sollen deswegen rund 100 Personen in Spitälern behandelt worden sein.