Ferrero: Salmonellen in Kinder-Schokoladen infizierten 49 Menschen in der Schweiz

Salmonellen in Ferrero-Produkten haben 49 Menschen in der Schweiz in 15 Kantonen infiziert.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV hat am Montag seinen Bericht über die Ausbrüche kollektiver Lebensmittelvergiftungen veröffentlicht. Darin ist auch ersichtlich, dass Salmonellen in Ferrero-Produkten 49 Menschen in der Schweiz in 15 Kantonen infiziert haben. Das Durchschnittsalter der Opfer beträgt drei Jahre.



Ferrero hatte sich das Ostergeschäft 2022 selber gründlich vermiest: Obwohl seit Monaten bekannt war, dass es in einer Fabrik einen Salmonellen-Vorfall gegeben hat, reagierte der Konzern lange nicht. In mehreren Ländern waren Kinder an Salmonellose erkrankt, der Schokoladenproduzent musste diverse Produkte zurückrufen.