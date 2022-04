13 «Kinder»-Produkte – Salmonellen-Skandal rund um Ferrero – die Migros ruft weitere Produkte zurück

In dieser Fabrik in Arlon (Belgien) gab es bei diversen Produkten einen Salmonellenbefall.

Schwere Symptome wie blutiger Durchfall

Am Mittwoch waren insgesamt 105 bestätigte Fälle von Salmonellen-Infektionen sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht. Alleine in Grossbritannien waren rund 63 Menschen erkrankt. EU-Behörden haben eine Untersuchung aufgenommen. Betroffen sind auch Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden.

Belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ferrero

Schon im Dezember ist dem Süsswaren-Riesen ein Salmonellen-Fall in jener Fabrik im belgischen Arlon bekannt geworden, die seit einigen Tagen im Fokus der Lebensmittelbehörden steht. Dies geht aus einer Mitteilung von Ferrero France in Luxemburg hervor. Der Mitteilung zufolge wurden am 15. Dezember am Standort Arlon Salmonellen in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt. Die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zurückgehalten worden.