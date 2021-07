Senfkörner, Gewürze und Burger-Mix - Salmonellengefahr – Diese Gewürze solltest du jetzt nicht mehr essen

In einer Lieferung gelber Senfkörner seien Salmonellen nachgewiesen worden. Dies teilten die niederländischen Behörden dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) via Rapid Alert System for Food mit. Die Senfkörner wurden auch in verschiedenen Produkten in der Schweiz verwendet und das BLV empfiehlt diese Produkte nicht zu konsumieren. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Folgende betroffene Produkte wurden von den involvierten Betrieben auch schon aus dem Verkauf genommen und ein Rückruf gestartet.