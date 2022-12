Final in Doha : Salt Bae auf dem Rasen – Fifa leitet Untersuchung wegen WM-Jubelfeier ein

Der Fussball-Weltverband will offenbar die Vorfälle bei der Abschlusszeremonie der WM in Katar nach dem Titelgewinn der argentinischen Mannschaft untersuchen. Die Fifa habe festgestellt, dass sich Personen im Lusail-Stadion unerlaubten Zutritt zum Spielfeld verschafft hätten, teilte der Weltverband gegenüber mehreren Medien mit und kündigte an, dass entsprechend interne Massnahmen ergriffen werden.