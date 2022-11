Unbekannte Gäste liessen an nur einem Abend umgerechnet 160’000 Franken im Restaurant des als «Salt Bae» bekannten türkischen Gastronomen und Metzgers Nusret Gökçe liegen, was einen Shitstorm auslöste.

Goldsteaks für über 2000 Franken

Bezahlt wurde die gesalzene Rechnung von unbekannten Gästen in einem «Nusr-Et»-Restaurant in Abu Dhabi. So verlangte Gökçe über 2300 Franken für zwei mit Blattgold überzogene Istanbuler Steaks, circa 1400 Franken für zwei goldene «Osmanensteaks», 1160 Franken für zwei Rinderfiletsteaks und weitere 1000 Franken für 11 Rinderfiletsteaks. Vier Portionen Pommes Frites beliefen sich auf gut 46 Franken. Doch am allermeisten bezahlten die Gäste für Wein, nämlich über 130’000 Franken.