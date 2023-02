«Aus persönlichen Gründen»: Salt-Chef Pascal Grieder tritt zurück

Er tritt seinen Posten am 1. Juni 2023 an.

Über 30 Jahre Erfahrung

Max Nunziata hatte in den letzten 30 Jahren mehrere herausfordernde Führungspositionen in verschiedenen Branchen und Regionen sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich inne.

Seine Karriere begann er am europäischen Hauptsitz von Procter & Gamble in Brüssel. Anschliessend wechselte er zu GE Capital, wo er über einen Zeitraum von 18 Jahren Positionen in den Bereichen Internal Audit, M&A, Six Sigma, Operations und Sales innehatte, bevor er CEO der italienischen Leasing- und Fleet-Management-Geschäfte wurde.