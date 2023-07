Salt: Preiserhöhung ab September 2023

Angesichts der in den letzten 18 Monaten deutlich gestiegenen Betriebskosten hat Salt entschieden, die Preise für einen Teil seines Mobilfunkangebots ab September 2023 anzupassen. Das schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Medienmitteilung. «Im Laufe der letzten Jahre hat Salt Dienstleistungen, Performance und Abdeckung im Mobilfunk laufend verbessert, während die Preise für die Mobil-Abos kontinuierlich gesenkt wurden.»