Salinen AG: Salz-Monopolist organisiert Luxusreisli für Politiker – Konsumenten bezahlen

Alles Salz, das in der Schweiz verkauft oder von den Gemeinden auf den Strassen verteilt wird, stellt die Schweizer Salinen AG her – oder dessen Import wird vom Monopolisten speziell bewilligt. Immer wieder kommt Kritik am Salzkartell auf. So kritisierte beispielsweise 2018 die Eidgenössische Finanzkontrolle, das Streusalz sei in der Schweiz wegen des Monopols zwei- bis viermal teurer als im Ausland, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Alle Vorstösse zur Abschaffung des Monopols scheiterten bisher. Der Salzhersteller selbst rechtfertigt seine Stellung mit der Versorgungssicherheit – gerade in den aktuellen, unsicheren Zeiten.

Nun haben Recherchen des «Tages-Anzeigers» ergeben, dass Schweizer Salinen AG ihre Verwaltungsratsmitglieder – und es gibt 27 davon – regelmässig zu luxuriösen «Studienreisen» einlädt, welche die Firma bezahlt. Und somit indirekt von allen Menschen, die in der Schweiz teures Monopol-Salz beziehen müssen, finanziert sind.

Reisen führen in aller Regel ins Ausland

Die Reisen, welche normalerweise alle zwei Jahre stattfinden und nach Aussage des Geschäftsführers der «eigenen Aus- und Weiterbildung» dienen und jeweils «in engem engen Zusammenhang mit anstehenden strategischen Entscheiden des Verwaltungsrats» stehen, führen meist ins Ausland. Etwa nach Ibiza, Barcelona, in die südfranzösische Camargue, passenderweise ins österreichische Salzburg oder ins deutsche Berchtesgaden sowie nach Bad Reichenhall. In der näheren Vergangenheit blieb man nur einmal in der Schweiz – 2015 ging es ins Salzbergwerk von Bex VD – wobei das Programm auch damals mit einem Ausflug ins französische Évian ergänzt wurde.

Die Liste der Eingeladenen für diese «Bildungsreisen» besteht dabei in erster Linie aus den 27 Verwaltungsratsmitgliedern. Alle Kantone, mit Ausnahme des Kantons Genf, stellen ein Mitglied des Salinen-Verwaltungsrats. In den meisten Fällen ist der Sitz mit einem Mitglied des Regierungsrats besetzt. Weiter ergänzen der Präsident (momentan der Ausserrhoder Alt-Regierungsrat Köbi Frei) und eine Ministerin des Fürstentums Liechtenstein die Liste.

Weiterbildungszweck nicht immer ersichtlich

Die Aktivitäten während den Reisen sind vielfältig, doch ist definitiv nicht immer der Bezug zum angeblichen Weiterbildungszweck ersichtlich. So durften in Südfrankreich der Besuch einer Kunstausstellung und eines Kulturzentrums, eine ornithologische Führung sowie der Besuch einer Manade, wo Stiere gezüchtet werden, nicht fehlen. Die obligate Besichtigung der örtlichen Saline scheint neben viel Kultur und gutem Essen fast in den Hintergrund zu rücken.

Ein Helikopterflug über die Camargue sollte, so der Geschäftsführer der Salinen AG, Urs Hofmeier, ebenfalls einem wichtigen Weiterbildungszweck gedient haben. Denn die Besichtigung der grossen Meersalzsaline bei Aigues-Mortes sollte den eigenen Verwaltungsräten zeigen, wie viel Fläche für die Meersalzproduktion benötigt wird. Für die Versorgung der gesamten Schweiz mit Meersalz müsste eine Fläche so gross wie ein Drittel des Kantons Baselland überflutet werden. So hatte der teure Flug nicht zuletzt den Zweck, das Monopol der Salinen AG zu rechtfertigen.

Reisen kosten wohl klar über 100’000 Franken

Wie viel sich der Salz-Monopolist die Reisen kosten lässt, verrät dieser nicht. Jährlich würden jedoch gut 78’000 Franken in die Aus- und Weiterbildung der Verwaltungsräte investiert – dazu gehören auch die «Studienreisen», bei denen die Teilnehmenden auch mal im Fünfsternehotel untergebracht werden. Der Aufwand für die Ausbildung während den Zwischenjahren ist klar tiefer, somit betragen die Kosten der einzelnen Reisen wohl deutlich über 100’000 Franken.

Aktuell möchte die Salinen AG die Anzahl ihrer Verwaltungsräte stark verkleinern, namentlich von 27 auf maximal neun. Bereits ab 2023 soll die geplante Änderung in Kraft treten. Was dies für die «Bildungsreisen» in Zukunft bedeuten wird, bleibt abzuwarten.