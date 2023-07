Salzburger Festspielen: Störaktion von Klimaaktivsten bei «Jedermann»-Premiere

Die österreichische Sektion der Letzten Generation bekannte sich am Freitagabend zu dem Protest während des Stücks. In ihrer Erklärung hiess es, die Aktivisten hätten Schauspieler und Publikum in Salzburg «friedlich mit derselben Frage konfrontiert», die «Jedermann»-Autor Hugo von Hofmannsthal schon vor über 100 Jahren beschäftigt habe: «Was bleibt von einem Menschenleben?» Die Protestierenden seien daraufhin «mit einem Grossaufgebot an Sicherheitskräften» aus dem Saal gezerrt worden.