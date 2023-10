Sam Bankman-Fried drohen über 100 Jahre Haft

Sam Bankman-Fried wird in New York der Prozess gemacht.

In New York hat der Prozess gegen den Mitgründer der Kryptowährungs-Börse FTX begonnen.

Der Prozess in New York begann am Dienstag mit der Auswahl der Geschworenen, wie ein Sprecher des Gerichts bestätigte. Die Verhandlung ist auf rund sechs Wochen angesetzt. Es wird erwartet, dass in einem ungewöhnlichen Schritt auch Bankman-Fried selbst aussagen könnte.