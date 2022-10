Sam Smith kommt im Mai 2023 ins Hallenstadion

Am 27. Januar 2023 erscheint Sam Smiths neues Album «Gloria». Auf der Album-Tournee stoppt Smith am 16. Mai im Hallenstadion.

1 / 3 Sam Smith veröffentlicht am 27. Januar 2023 sein neues Album «Gloria». Das Album soll sein persönlichstes werden. zVg Mit dem Album geht Smith auf Europa-Tournee. Am 16. Mai findet das Konzert im Hallenstadion statt. zVg Fans können sich auf eine aufregende Live-Show freuen. Als Special Guest hat Smith die R&B-Sängerin Cat Burns dabei. Denise Truscello/Getty Images for iHeartRadio)

Darum gehts Sam Smith (30) veröffentlicht am 27. Januar 2023 sein neues Album «Gloria».

Mit diesem geht Smith auf Europa-Tournee.

Am 16. Mai 2023 können Fans Smith im Hallenstadion live erleben.

Zwei Jahre ist es her, seit Sam Smith das letzte Album «Love Goes» veröffentlicht hat. Nun kündigt Smith ein Comeback an. Am 27. Januar erscheint die neue Platte «Gloria». Die erste Singleauskopplung des Albums «Unholy» zusammen mit der deutschen transgender Sängerin Kim Petras schoss im UK und auf den Streamingplattformen sofort auf die Nummer eins. Es ist Smiths achter Nummer-1-Hit.

Das neue Album soll Smiths persönlichstes werden. «Es fühlt sich an wie eine emotionale, sexuelle und spirituelle Befreiung. Es war schön, wieder frei singen zu können», so die Berühmtheit. Seit der Veröffentlichung seines ersten Albums «In the Lonely Hour» im Jahre 2014 hat Smith eine steile Karriere hingelegt. 2019 gab Smith schliesslich bekannt, die geschlechterneutralen Pronomen «they/them» zu verwenden, und offenbarte, unter Panikattacken und Depressionen gelitten zu haben. Zudem habe sich Sam unwohl in seinem Körper gefühlt. In einer Art fühle sich die neue Musik wie ein erstes Album an. Nicht zuletzt, weil es zur Verarbeitung dieser schwierigen Zeit beigetragen habe.

Sam Smith kommt in die Schweiz

Fans des englischen Sängers können sich freuen: Smith wird mit dem Album nämlich auf Europa-Tournee gehen. Am 16. Mai findet das Konzert in Zürich im Hallenstadion statt. Mit dabei ist Special Guest Cat Burns. Die Londoner R&B-Sängerin kennt man vor allem durch ihren Song «Go». Dieser schaffte es in der Schweizer Hitparade auf Platz 21.

Der Ticketvorverkauf startet am Donnerstag, 27. Oktober. Wenn du das das Album bis am 24. Oktober vorbestellst, erhältst du zudem einen exklusiven Zugang. Bereits ab 80 Franken gibt es Steh- und Sitzplätze. Ganz vorne – im Golden Circle – bist du mit 110 Franken dabei.

20 Minuten ist Medienpartner des Events.