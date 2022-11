Femizid in Italien: Saman (18) lehnte arrangierte Ehe ab und verschwand – Vater in Pakistan gefasst

Am 15. November 2022 konnte die pakistanische Polizei den Vater des Opfers in Punjab fassen.

Saman Abbas ist in der Nacht auf den 1. Mai 2021 in der italienischen Region Reggio Emilia spurlos verschwunden.

Der Vater von Saman Abbas wurde am Dienstag in der pakistanischen Region Punjab festgenommen.

Shabbar Abbas, der Vater der seit 2021 vermissten Saman Abbas, wurde am Dienstag in Pakistan festgenommen. Dem 47-Jährigen wird der Mord an seiner Tochter zur Last gelegt.