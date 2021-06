Mutmasslicher Femizid in Italien - Saman schickte ein Bild an ihren Freund – «mein Cousin hat mich geschlagen»

Am 23. Juni 2021 wurde in der italienischen Sendung «Chi l’ha visto?» ein neues Foto von Saman Abbas öffentlich gemacht: Darauf zu sehen ist, wie sie einen Schlag ins Gesicht bekommen hatte. Sie gab an, dass es ihr Cousin gewesen sei.

Der Mann, der eine Beziehung mit Saman führte, erstattete Anzeige bei der Polizei. Er zeigte den Beamten nicht nur das Bild, sondern gab ihnen auch eine Telefonnummer, die Saman ihm gegeben hatte – es ist die Nummer Irfans. Vier Tage vor ihrem Verschwinden hatte Saman ihrem Freund erzählt, dass nicht nur ihr Cousin Irfan, sondern zwei weitere Cousins in ihrem Haus seien. Der Besuch sollte erst am 4. Mai wieder abreisen, sagte Saman. In der Nacht auf den 1. Mai verschwand Saman Abbas in der Ortschaft Novellara in der nördlichen Provinz Reggio Emilia spurlos. Die Ermittler gehen davon aus, dass ihre Familie sie ermordete, weil sie sich weigerte, in eine arrangierte Ehe mit einem Cousin in Pakistan einzuwilligen.