Samichlaus bei vor Krieg geflüchteten Kindern aus der Ukraine

Am Montag besuchte der Samichlaus in Arlesheim ukrainische Familien. Während sich die Kinder über die Geschenke freuten, erinnern sich die Eltern an die Feierlichkeiten vor dem Krieg.

Eine freiwillige Hilfsorganisation organisierte in Alresheim BL einen Samichlaus-Nachmittag für geflüchtete Familien aus der Ukraine. 20min/Vanessa Travasci

Am Montag versammelten sich ukrainische Familien mit ihren Kindern beim Domhof in Arlesheim und feierten gemeinsam einen Samichlaus-Nachmittag. Organisiert wurde er von der «Freiwillige Begleitgruppe für Flüchtlinge». 20 Minuten war vor Ort, als der Samichlaus gegen 16 Uhr die geflüchteten Kinder und deren Familien überraschte. Bei den Kindern herrschte helle Aufregung, während sich die Eltern an das letztjährige Fest und die Heimat erinnerten.

«Schnell! Schnell!», ist auf Ukrainisch zu hören, als der grosse Nikolaus-Sack ausgeleert wird. Alle Kinder dürfen selber Mandarindli und Nüssli in kleine Säcke einpacken. Anschliessend zeigen sie den Eltern stolz ihre Beute. Auch Nika (14) und Lisa (16) sind dabei. Die beiden Sekundarschülerinnen kennen den Samichlaus auch aus der Ukraine – nur etwas anders.

Der Grittibänz ist in der Ukraine der «süsse Mensch»

«In der Ukraine kommt ‹Sviatyi Mykolaj›, also der Samichlaus, am 19. Dezember», erklärt Nika. Er lege dort am Morgen Süssigkeiten unter das Kopfkissen. Da ein Grossteil der Ukrainerinnen und Ukrainer christlich-orthodox ist, sind die Feiertage im Vergleich zur Schweiz nach hinten verschoben. Auch ein Grittibänz-ähnliches Gebäck werde am Nikolaustag gegessen. «Wir nennen ihn ‹süsser Mensch›, auf ukrainisch ‹Pryanik›», weiss Lisa.

Ein Elternpaar zeigt uns Fotos der letztjährigen Nikolaus-Feier auf dem Handy. «Da feierten wir auf dem Freiheitsplatz in Charkiw», erzählt der Vater. Es sei einer der ältesten Freiheitsplätze Europas. Die Stadt wurde seit Beginn des russischen Angriffskriegs stark zerbombt. Die Familie sei seit sieben Monaten in der Schweiz. «Der Tag heute war sehr gut für uns», so der Vater.

Die Familien beschäftigen die Feiertage

Auch dem Samichlaus gefiel der Besuch: «Zu Beginn sind die Kinder etwas erschrocken. Doch dann hatten sie ein Freudestrahlen», sagt er. Es habe ihm Freude bereitet, den Kindern eine Freude zu machen. «Besonders bei Kindern, die es etwas schwieriger haben in dieser Zeit», sagt er.

Für die «Freiwillige Begleitgruppe» war es ein voller Erfolg. «Für uns ist es etwas ganz Spezielles, diesen Menschen eine schöne Willkommens-Kultur geben zu können», sagt Freiwilligen-Helferin Rita Hagenbach. Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine würden die Feiertage beschäftigen. Noch sei für viele unklar, wie sie ihr Weihnachtsfest am sechsten und siebten Januar feiern werden.

«Doch die persönlichen Beziehungen, die im Rahmen der Gruppe entstehen, werden auf beiden Seiten sehr geschätzt». Man wolle damit ein Zeichen geben, dass die Begegnungen schön und geschätzt sind, trotz der schwierigen Umstände, die dazu führten, so Hagenbach.