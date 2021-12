Orascom - Samih Sawiris tritt als VR-Präsident zurück und übergibt an Sohn Naguib

«Wenn ich auf die vergangenen 30 Jahre zurückblicke, bin ich sehr stolz auf alles, was wir aufgebaut haben», so Sawiris.

Investor Samih Sawiris wird in Zukunft bei Orascom lediglich als Berater zur Verfügung stehen. Sein Amt als Verwaltungsratspräsident gibt er im kommenden Frühjahr ab.

Viele Jahre war Samih Sawiris als Verwaltungsratspräsident der Orascom Development Holding (ODH) mit Sitz in Altdorf UR tätig, doch nun ist Schluss: Sawiris wird bei der nächsten Orascom-Generalversammlung im kommenden Frühjahr von seinem Amt zurücktreten und sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen, teilte Orascom am Mittwoch mit. Als Berater werde er dem Unternehmen jedoch weiterhin zur Verfügung stehen.

«Wenn ich auf die vergangenen 30 Jahre zurückblicke, bin ich sehr stolz auf alles, was wir aufgebaut haben», wird Sawiris in der Mitteilung zitiert. Es sei eine lohnende Reise gewesen. «Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das nächste Kapitel von ODH zu fokussieren.»