Samih Sawiris wird mit Nebengeräuschen Urner Ehrenbürger

Obwohl der ägyptische Investor Samih Sawiris Anfang Mai wegen einer Äusserung für harsche Kritik sorgte, hat der Urner Landrat, am Montag entschieden ihm das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Zuvor war ein Antrag zur Abtraktandierung knapp gescheitert.

CVP machte sich für Sawiris stark

Dies sahen einige CVP-Politiker anders, die sich für Sawiris Ehrung ins Zeug legten. So bat etwa Regierungsrätin Heidi Z'graggen das Parlament eindringlich, über die Ehrenbürgerschaft zu befinden. Die Kantonsregierung habe bereits im Herbst 2019 beschlossen, das Ehrenbürgerrecht für Sawiris zu beantragen für alles, was er in den letzten 15 Jahren geleistet habe.