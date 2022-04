José Mourinho ist Botschafter : Sammelbildli-Hammer – Panini verliert ab 2022 die Rechte an der Uefa

«Panini-Bildli» sind bald keine «Panini-Bildli» mehr – zumindest, wenn es künftig um die Sammelhefte der Euro geht. Die Firma «Topps» löst den italienischen Kult-Hersteller als Lizenzpartner ab.

So wird die EM 2020, die schliesslich 2021 stattfand, die letzte Panini-Ausgabe gewesen sein.

Konkret heisst das: Die Sammelhefte ab der Euro 2024 werden nicht mehr von Panini produziert – und sind so keine «Panini-Bildli» mehr. Auch Sammelkarten und andere Collectibles werden sind ab 2022 Sache von Topps.

Mark Catlin, General Manager International Sports & Entertainment von Topps, freut sich: «Die Europameisterschaft ist das grösste und prestigeträchtigste Fussballereignis auf Nationalmannschaftsebene in Europa – mit seinem ganz eigenen Erbe, was Sticker und Sammelkarten angeht.» Sie würden sich sehr freuen, bis 2028 offizieller Partner der Uefa zu sein und den Fussballfans in aller Welt die besten Nationalspieler, Mannschaften und die größten Momente des europäischen Fussballs bieten zu können.