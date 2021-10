66 Millionen Jahre alt : Sammler leistet sich für 7 Millionen Franken ein Dinosaurier-Skelett

Das Dino-Skelett wurde 2014 in South Dakota gefunden. Der neue Besitzer ist ein Sammler aus den USA

Das grösste je gefundene Triceratops-Skelett ist am Donnerstag in einem Pariser Auktionshaus für 6,6 Millionen Euro (gut sieben Millionen Franken) verkauft worden. Das riesige Knochengerüst eines Dinosauriers wird auf ein Alter von mehr als 66 Millionen Jahren geschätzt und wurde 2014 in South Dakota gefunden. Der neue Besitzer ist ein Sammler aus den USA, wie Djuan Rivers mitteilte, eine Person, die ihn vertritt. Der Amerikaner sei «absolut begeistert bei dem Gedanken, dazu in der Lage zu sein, ein Stück wie dieses für die Privatverwendung zu haben».