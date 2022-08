Technischer Defekt: Kunsthaus-Sammlungsräume bleiben nach Brand bis Ende Jahr geschlossen

Die Beseitigung von Russspuren an Decken, Wänden, Böden und die Verschiebung, Begutachtung und allenfalls Reinigung von rund 400 Gemälden und Skulpturen werde mehrere Monate in Anspruch nehmen. Zudem sei durch die Hitzeeinwirkung ein Teil der Elektrik im begrenzten Brandabschnitt beschädigt worden.

Preisreduktion wegen reduziertem Angebot

Oberste Priorität in der Betriebsplanung habe die Wiederherstellung der Infrastruktur, die die Einrichtung und Eröffnung der für den 2. September geplanten Niki de Saint Phalle–Ausstellung ermöglicht. Besucherinnen und Besucher sollen am Heimplatz 1 wieder in gewohnter Weise empfangen werden – in der Eingangshalle mit Shop und Café. Die Sammlungsräume, die komplett geleert und vom Boden bis zur Decke gereinigt und teilweise neu gestrichen werden, bleiben längstens bis zum Jahresende für das Publikum geschlossen.