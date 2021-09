Wetterprognose - Samstag und Sonntag werden zwei «völlig verschiedene Wochenenden»

Vor allem im Flachland meldet sich mit viel Regen und tiefen Temperaturen um die 15 Grad am Sonntag der Herbst an.

Ab der neuen Woche kommt der Herbst endgültig in der Schweiz an.

Die letzten Tage brachten hohe Temperaturen und viel Sonnenschein. Nachdem sich der Sommer über Monate hinweg nur spärlich zeigte , war der September bisher ausserordentlich sonnig, warm und trocken. Wie Meteonews am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb, wurde das durchschnittliche Mittel für Sonnenschein im Monat September bereits nach wenigen Tagen erreicht. In der Deutschschweiz waren zudem bis zu 9 der ersten 15 Monatstage sogenannte Sommertage mit mehr als 25 Grad. Die durchschnittlichen Temperaturen waren um bis zu vier Grad wärmer als in den vorangegangenen Jahren.

Im Verlauf des Freitags dürfte sich das Wetter gemäss Roger Perret von Meteonews noch einmal von seiner besten Seite zeigen. Es zieht ein Hoch aus dem Westen über die Schweiz und bringt Temperaturen von 20 Grad und mehr. Am Samstag zeigt sich ein ähnliches Bild: Vereinzelte Hochnebelfelder werden sich im Verlauf des Tages auflösen und noch einmal prächtiges Wetter bringen. «Es wird ein wunderbarer Samstag», frohlockt Perret. Einzig in den Bergen dürften sich einige Quellwolken halten.

Der September war bislang viel zu trocken

Auf die schönen Tage folgt dann aber das böse Erwachen. «Der Sonntag wird ein Absturz. Zum Teil wird es heftig regnen», prognostiziert der Meteorologe. Die Temperaturen werden dann nur noch um die 15 Grad liegen. «Wir werden zwei komplett unterschiedliche Wochenenden erleben.» Und auch der Start in die neue Woche wird nicht mehr ganz so schön wie in den vergangenen Tagen. «Der Montag ist wischiwaschi», sagt Perret. Bereits ab Dienstag könnte zwar das nächste Hochdruckgebiet folgen, doch im Herbst setzt sich die Sonne erfahrungsgemäss nicht mehr so souverän durch wie im Sommer. Im Flachland dürfte sich der Hochnebel darum hartnäckig halten. Auf jeden Fall schön wird es in der kommenden Woche in den Bergen sein. «Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werden dort tiptop», sagt Perret.