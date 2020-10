Sohn führt Geschäfte : Samsung-Chef Lee Kun Hee ist tot

Der Verwaltungsratspräsident des Konzerns verstarb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Lee Kun Hee hatte Samsung zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Technologieprodukte gemacht.

Der Verwaltungsratspräsident des Samsung-Konzerns, Lee Kun Hee, ist tot. Nach Angaben das südkoreanischen Unternehmens vom Sonntag verstarb Lee am Sonntag im Alter von 78 Jahren. In seinen letzten Momenten sei seine Familie an seiner Seite gewesen. Der Konzern würdigte Lee als «wahren Visionär», dessen Erbe «für immer fortdauern» werde. In den vergangenen Jahren hatten südkoreanische Medien immer wieder über den Tod von Lee spekuliert.