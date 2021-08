Handy - Samsung enthüllt neues Klapphandy Z Flip3 und das Falthandy Galaxy Z Fold3

Handy ab 1049 Franken

Was genau der Reiz von einem solchen Phone ist? Es hat ein grosses 6,7 Zoll grosses Display, das sich in der Hälfte einklappen lässt. Anstatt ein XXL-Handy im Hosensack oder in der Tasche hat man also nur ein kleines Viereck, das man einstecken muss. Allerdings ist es doppelt so dick wie ein reguläres Smartphone. Vorteil: Der Bildschirm ist direkt vor Kratzern geschützt. Sonst hat das Handy alles, was andere Geräte auch haben: Eine gute Kamera, einen schnellen Chip (Snapdragon 888), 5G-Anbindung und eine ausdauernde Batterie. Das Samsung Galaxy Z Flip3 gibt es in den Farben Lavendel, Creme und Phantom Black ab 1049 Franken.