Samsung erwägt Bing statt Google-App in Smartphones.

Laut der New York Times brodelt derzeit die Gerüchteküche. Googles Mutterkonzern Alphabet hat als Folge bereits einen Börseneinbruch erlitten. Falls dies umgesetzt wird, verliert Google einen Milliarden-Deal mit Samsung.

Darum gehts Die Standard-Suchmaschine auf Samsung-Phones soll ersetzt werden.

Google wird laut Gerüchten Platz für Microsoft Bing machen müssen.

Das löste laut der NYT Panik bei Google aus.

Der Mutterkonzern Alphabet verliert als Reaktion 55 Milliarden US-Dollar an Börsenwert.

Microsoft Bing hat seit der Einführung vom KI-gesteuerten Chatbot an Beliebtheit gewonnen. Wohl so sehr, dass der koreanische Konzern und Smartphone-Hersteller Samsung nun wohl in Erwägung zieht, Google als Standard-Suchmaschine auf allen Galaxy-Phones damit zu ersetzen. Das Gerücht hat sich laut der New York Times so weit verbreitet, dass es sogar Google selbst in Aufruhr versetzte.

Das zeigt sich bereits an der Börse: Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat am Montag um 4,5 Prozent an Börsenwert verloren. Samsung und Google haben aktuell einen Deal im Wert von jährlich mehreren Milliarden. Die Umstellung auf Bing wäre für die beliebteste Suchmaschine der Welt also ein bitterer Verlust.

KI-Update bei Google in Test-Phase

Mit der Umstellung auf Microsoft Bing hätte Samsung im Vergleich zur Konkurrenz den ersten integrierten Chatbot-Browser für Smartphones. Die Bing-App gibt es aber inklusive Chatbot bereits jetzt für jedes Smartphone zum Download, sofern das Microsoft-Konto dafür freigegeben wurde. Google wird in Zukunft wohl auch weiterhin auf Samsung-Phones nutzbar sein, jedoch müssen Nutzer dies dann selber umstellen.

Bing wurde seit der Einführung im Jahr 2009 mit den KI-Features erstmals ein ernster Konkurrent. Kein Wunder, dass auch Google derzeit an einer KI-Lösung arbeitet. Der Textroboter Bard ist derzeit in Entwicklung und befindet sich seit Ende März in der Testphase. Es sollen auch andere KI-untersützte Features rund um Google-Apps entstehen.

Ein offizielles Statement von Samsung oder Google wurde noch nicht veröffentlicht.

