Der südkoreanische Hersteller Samsung will das neuste Handy der S-Serie viel früher auf den Markt bringen als gewohnt. So soll das Samsung Galaxy S21 – so der Name des Gerätes – bereits im Januar enthüllt werden. Das haben drei Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ausgeplaudert.

In den Jahren zuvor hatte die Präsentation meist Ende Februar an der Tech-Messe Mobile World Congress in Barcelona stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Messe nächstes Jahr auf Ende Juni verschoben. Mit dem früheren Datum der Samsung-Präsentation will der Hersteller laut den Insidern auch Marktanteile von Apple und Huawei abjagen. Die Präsentation dürfte am 14. Januar 2021 stattfinden. Ab dem 29. Januar sollen die neuen Geräte im Handel sein.