Es ist so ein Ding mit Fortsetzungen: Meist sind sie nicht wirklich spannend. Anders ist das beim Falthandy von Samsung. Hier sorgt der Nachfolger dafür, dass sich reihenweise die Köpfe drehen. Samsung hat das Gerät auf den Namen Galaxy Fold 2 getauft. Doch wieso ist das so?

Falthandys sind per se im Vorteil: Denn die Geräteklasse ist gleichzeitig Mobiltelefon und Mini-Tablet in einem Gerät. Ihnen haftet zudem etwas Magisches an, da man den Bildschirm einfach in der Mitte falten kann. Das ist etwas, das bis vor einigen Jahren noch als Zukunftsmusik galt. Das war beim ersten Falthandy schon spannend und ist es geblieben.