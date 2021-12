Samtanzüge kombinieren: So trägst du den Modetrend

Der Power-Veston

An der Premiere von «No Time To Die» Ende September teilte sich Daniel Craig das Scheinwerferlicht mit seinem Jackett. Er erschien in einem massgeschneiderten Sakko aus Samt des britischen Schneiders Anderson & Sheppard. Im satten beerigen Pinkton sah der Schauspieler grossartig aus und auch die deutsche «Vogue» lobte das Outfit des 53-Jährigen.