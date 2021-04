«The Voice»-Juror Samu Haber (45) ist in einen der grössten Drogenfälle in der Geschichte Finnlands verwickelt. Dabei wurden im Land der Nordlichter 53 Prominente wegen Drogenbesitz oder -konsum angeklagt. Samu gab zwar damals schon zu, dass er in einer Nacht des «Ruisrock»-Festivals in Finnland eine geringe Menge an illegalen Substanzen intus hatte, bestritt die Anklage wegen Drogenbesitz jedoch vehement.