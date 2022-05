Traumatisierte Kinder : Samuel (10) – «Ich habe mich tot gestellt, damit er mich nicht erschiesst»

In Uvalde sind 19 Kinder und zwei Erwachsene von einem 18-jährigen Amokläufer getötet worden. Kinder schildern, wie sie den Horror überlebt haben.

Vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden und seiner Frau Jill in Uvalde haben überlebende Kinder erstmals ausführlich über das dortige Schulmassaker berichtet. Ein Mädchen und ein Bub schilderten in US-Medienberichten vom Samstag, wie sie sich tot stellten, um zu überleben. Die Kinder sprachen über ihre Angst und ihr Warten auf die Polizei während des Angriffs, bei dem ein 18-Jähriger 19 Schüler und zwei Lehrerinnen tötete, – und über ihre Albträume danach.

«Ihr werdet alle sterben», habe der 18-jährige Schütze Salvador Ramos beim Betreten der Klasse gesagt, sagte der zehnjährige Samuel Salinas dem Sender ABC News über den Angriff vom Dienstag. Dann habe Ramos geschossen und wohl auch auf ihn gezielt, aber ein Stuhl habe die Kugel abgelenkt. Samuel wurde von einem Splitter am Bein getroffen. «Ich habe mich tot gestellt, damit er mich nicht erschiesst», sagte der Zehnjährige in dem Interview.

Die elfjährige Miah Cerrillo sagte dem Sender CNN in einer nicht gefilmten Zeugenaussage, sie habe sich mit dem Blut eines neben ihr liegenden toten Klassenkameraden beschmiert und sich tot gestellt. Das Mädchen wurde bei dem Angriff in der texanischen Kleinstadt an der Schulter und am Kopf durch Splitter verletzt.