Samuel Giger gewinnt in Kaltbrunn das St. Galler Kantonalschwingfest

Das St. Galler Kantonalschwingfest, das am 1. August in Kaltbrunn SG stattfand, wurde vom Topfavoriten gewonnen. Samuel «Sämi» Giger vom Schwingklub Ottoberg TG holte sich den Kranz wohlverdient, nachdem er im Schlussgang Mario Schneider besiegt hatte.

Damit hat Giger nun bereits 32 seiner 36 Kämpfe gewonnen und musste bei den sechs Schwingfestteilnahmen in diesem Jahr noch keine Niederlage einstreichen. Nur in vier Kämpfen gab es bisher am Ende ein Gestelltes, schreibt das «St. Galler Tagblatt». Auch in Kaltbrunn dominierte der 23-Jährige das Turnier. Nur in seinem ersten Gang konnte er nicht als Sieger vom Platz gehen.